В России создали аналог Skype

«Ростелеком» запустил приложение «Аллё доступный роуминг» для обмена аудио- и видеозвонками. При регистрации пользователю присваивается российский номер телефона с городским кодом. Это позволяет позвонить из-за границы в свой город по тарифам российской местной фиксированной связи. До конца первого полугодия в сервисе должны появиться текстовые сообщения — и «Аллё» станет полноценным мессенджером.

Приложение доступно для пользователей Android и iOS. Его пользователи могут бесплатно общаться между собой. Если у адресата не установлено такое приложение — ему можно позвонить на городской или мобильный телефон, но уже за деньги. Абоненты любых операторов связи могут звонить пользователю приложения на выделенный ему номер.

Источник: Известия