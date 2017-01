Уфа может стать частью мирового метро

Уфа оказалась на схеме гиперскоростного мирового метро, созданной еще в 2003 году дизайнером и журналистом Марком Овенденом. Данная карта вполне может стать реальностью уже в следующем десятилетии с проектом вакуумного поезда Hypeloop.

Так, на днях компания Hyperloop One объявила международный конкурс Hyperloop One Global Challenge, отобрав 35 команд, которые должны будут защитить свои проекты в финале. При этом в мае прошлого года компания уже произвела успешное испытание двигателя для своей системы гиперскоростного транспорта, а в начале этого года планирует провести тесты первого построенного участка транспортной системы. К 2020 году планируется запустить первый участок H1 между Дубаем и Абу-Даби, который позволит перемещать грузы между столицами соответствующих эмиратов всего за 12 минут, а с 2021 года – доставлять пассажиров. Об этом сообщается на Интернет-сайте компании Hyperloop One.

Автором идеи Hyperloop является миллиардер Илон Маск, основатель компаний Tesla Motors и SpaceX. Система заключается в перемещении по стальной трубе при помощи вакуума герметичной капсулы с грузами и людьми.

Если вернуться к концептуальной схеме 2003 года, то Уфа может быть напрямую связана с Самарой, Волгоградом, Варшавой, Берлином, Киевом, Хельсинки, Ереваном, Баку, Омском, Новосибирском, Шанхаем, Прагой, Амстердамом, Мадридом, Валенсией, Парижем, Орлеаном, Цюрихом, Зальцбургом, Монреалем, Чикаго, Детройтом, Сиэтлом и другими городами за счет четырех линий мирового метро. Конечно эта карта является чем-то из области фантастики и для того, чтобы она была реализована, человечеству потребуется перейти на абсолютный космополитизм.

Источник: Ufacitynews.ru

Фото: официальный сайт компании Hyperloop One