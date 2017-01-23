Аналитики опубликовали ТОП-5 профессиональных сфер, где можно легко найти работу. Для этого специалисты исследовали подборку свежих вакансий и резюме на портале по поиску работы и персонала HeadHunter.
ТОП-5 вакансий в Башкирии
Как информирует сетевое издание ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу HeadHunter Башкортостан, меньше всего затруднений для соискателей, проживающих в регионе, представляют собой поиски в пяти профессиональных сферах.
Так, в области «Консультирование» размещено 0,6 резюме на одно предложение, в «Страховании» — 0,8 резюме на место, в сфере «Инсталляция и бизнес» аналитики нашли 1,5 соискателя на одну вакансию. На раздел «Маркетинг, PR и реклама» пришлось 2,7 резюме, а в сфере «Продажи» работу ищут 2,9 человека на каждую размещенную вакансию.
Исследование проводилось в период с 1 по 17 января 2017 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.