ТОП-5 вакансий в Башкирии

Как информирует сетевое издание ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу HeadHunter Башкортостан, меньше всего затруднений для соискателей, проживающих в регионе, представляют собой поиски в пяти профессиональных сферах.

Так, в области «Консультирование» размещено 0,6 резюме на одно предложение, в «Страховании» — 0,8 резюме на место, в сфере «Инсталляция и бизнес» аналитики нашли 1,5 соискателя на одну вакансию. На раздел «Маркетинг, PR и реклама» пришлось 2,7 резюме, а в сфере «Продажи» работу ищут 2,9 человека на каждую размещенную вакансию.

Исследование проводилось в период с 1 по 17 января 2017 года.