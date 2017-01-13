Галактион, Кэнон, Нисо и другие имена детей в Башкирии.

Отделы ЗАГС Госкомитета республики по делам юстиции назвали редкие и самые популярные имена детей, рожденных в 2016 году.
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Отделы ЗАГС Госкомитета республики по делам юстиции назвали редкие и самые популярные имена детей, рожденных в 2016 году.
Фантазия родителей не знает границ. Так, самыми необычными именами стали Аполлон, Воислав, Галактион, Дэвид, Ирис, Кенон, Дениз, Чингисхан, Добромир, Дэвит, Златослав. Среди привычных имен лидируют: Артем, Тимур, Кирилл, Амир, Данил, Роман, Егор, Александр, Матвей, Максим, Эмиль, Артур.
Редкими женскими именами стали Аксинья, Арсения, Дамина, Забава, Златовласка, Нисо, Ружена, Юнона, Жанетта, Кассиопия, Княгиня, Идиллия. Самые популярные имена: Арина, София, Самира, Виктория, Анастасия, Полина, Дарья, Валерия, Азалия, Милана, Диана, Мария.
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