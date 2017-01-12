Благотворительная акция "Народный книговорот"

В Уфе началась добрая акция «Народный книговорот», в которой любой желающий может передать книгу в детский дом, больницу или интернат.

Городские библиотеки приглашают принять участие в благотворительной акции «Народный книговорот» по сбору книг для детских домов, интернатов, больниц и социальных приютов. Присоединиться к акции просто, достаточно принести в библиотеку книгу – новую или уже прочитанную.

Адреса библиотек на сайте централизованной системы библиотек Уфы.