Пешеходные переходы в Уфе оборудуют автоматической подсветкой

Как сообщает агентство «Башинформ», всего планируют оборудовать автоматической подсветкой 47 пешеходных переходов, работы завершатся до 30 октября.

Подсветка будет включаться автоматически при приближении человека к проезжей части благодаря датчикам движения. Такая система уже работает на переходе по улице Рабкоров.

Большую часть систем установят в Калининском (19) и Октябрьском (12) районах, в остальных подсветят от четырех до девяти переходов. Кроме того, до начала учебного года планируют установить 12 новых светофоров, на участках возле школ разместят новые дорожные указатели.