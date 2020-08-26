До середины осени 2020 года ряд пешеходных переходов Уфы снабдят подсветкой для обеспечения безопасности в ночное время.
Пешеходные переходы в Уфе оборудуют автоматической подсветкой
Как сообщает агентство «Башинформ», всего планируют оборудовать автоматической подсветкой 47 пешеходных переходов, работы завершатся до 30 октября.
Подсветка будет включаться автоматически при приближении человека к проезжей части благодаря датчикам движения. Такая система уже работает на переходе по улице Рабкоров.
Большую часть систем установят в Калининском (19) и Октябрьском (12) районах, в остальных подсветят от четырех до девяти переходов. Кроме того, до начала учебного года планируют установить 12 новых светофоров, на участках возле школ разместят новые дорожные указатели.
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