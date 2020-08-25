В Уфе на три недели ограничили движение транспорта по одной из улиц

До 24.00 15 сентября будут закрыты две полосы бульвара Хадии Давлетшиной на участке от дома №19 по улице 8 Марта до дома №16 по бульвару Хадии Давлетшиной.

Проезжую часть перекроют в связи с реконструкцией Комсомольской в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также до первого сентября 2020 года будет закрыт участок Комсомольской от Города Галле до 50 лет СССР и до 31 декабря – четыре полосы проезжей части Комсомольской на участке от Шафиева до Лесотехникума.