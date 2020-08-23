С понедельника отключат воду в трех районах Уфы

24 августа

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Ферина – дома 1, 1а, 3, 4, 4/1, 6.

25 августа

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 20.30:

Улица 50-летия Октября – дом 16/1.

Улица Мингажева – дом 121/2.

Улица Революционная – дом 111/2.

Улица Пархоменко – дом 106/2.

26 августа

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Ферина – дома 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 23.30:

Улица Рязанская – дома 5, 7, 9, 10, 11.

Улица Ростовская – дома 13, 15, 15/1, 24, 26.

Улица Шафиева – дома 32, 44, 46, 46/1, 48, 48а, 50, 52, 54, 56.