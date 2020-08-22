В Башкортостане начала работу санитарная авиация

Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров. На данный момент готовы принимать пациентов две вертолетные площадки (на базе перинатального центра в Зеленой роще и около клиники БГМУ по улице Рихарда Зорге). Третью площадку построят на территории ожогового центра.

В распоряжении врачей есть вертолет, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, 21 августа на нем уже перевезли пациентку из Янаула – женщину в срочном порядке госпитализировали в одну из клиник Уфы.

Работать санавиация будет круглосуточно, по мере необходимости, вылетам может помешать только погода.