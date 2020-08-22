Теперь есть возможность экстренно доставить пациентов в уфимские больницы из любого населенного пункта республики. Авиационная скорая помощь уже совершила первый рабочий вылет.
В Башкортостане начала работу санитарная авиация
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Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров. На данный момент готовы принимать пациентов две вертолетные площадки (на базе перинатального центра в Зеленой роще и около клиники БГМУ по улице Рихарда Зорге). Третью площадку построят на территории ожогового центра.
В распоряжении врачей есть вертолет, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, 21 августа на нем уже перевезли пациентку из Янаула – женщину в срочном порядке госпитализировали в одну из клиник Уфы.
Работать санавиация будет круглосуточно, по мере необходимости, вылетам может помешать только погода.
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