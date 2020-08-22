Список школ Уфы, которые будут дезинфицировать в ночь на воскресенье

Дезинфекция будет проводиться с 21.00 часов 22 августа и до 6.00 часов 23 августа. Обработают следующие школы:

Список учреждений и адресов проведения обработки:

Школа №36 (Таманская, 47);

«Башкирский лицей №48» (Борисоглебская, 17);

Школа №61 (Кольцевая, 37);

«Лицей №62» (Ульяновых, 38);

«Гимназия №64» (Российская, 54 и Львовская, 4);

«Татарская гимназия №65» (Кольцевая, 143);

«Центр образования №69» (Юлтыя, 6);

Школа №71 (Донского, 87);

«Центр образования №76» (Победы, 24);

Школа №79 (Борисоглебская, 16);

Школа №80 (Кольцевая, 105);

«Гимназия №82» (Ульяновых, 13/1);

«Лицей №83 имени М.С. Пинского УГНТУ» (Пинского, 12);

Школа №85 (Кулибина, дом 38);

«Гимназия №86» (Конституции, 2а);

Школа №98 (Суворова, 35);

Школа №99 (Блюхера, 9);

«Лицей №106 "Содружество"» (проспект Октября, 91 и проспект Октября, 93/5);

«Школа №109 имени М.И. Абдуллина» (Северодвинская, 22);

Школа №116, (Блюхера, 25);

Школа №125 (поселок Новые Черкассы, Пионерская,18);

Школа №129 (Вологодская, 64/1);

Школа №145 (поселок Старые Турбаслы, Советская, 54);

Школа №156 (Адмирала Макарова, 20);

МАОУ УОШИ с ПЛП (Мира, 36а).

Во время проезда конвоя движение транспорта будет ограничено. Мэрия просит жителей первых и вторых этажей этих улиц закрыть на ночь окна, чтобы в квартиры не проник запах. Обработка проводится лицензированным средством «Этоксамин», оно считается безопасным для людей и животных.