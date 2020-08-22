Мэрия города возобновляет дезинфекцию с целью недопущения распространения коронавируса. Только на этот раз обрабатывать будут не улицы, а школы и прилегающие к ним территории.
Список школ Уфы, которые будут дезинфицировать в ночь на воскресенье
Дезинфекция будет проводиться с 21.00 часов 22 августа и до 6.00 часов 23 августа. Обработают следующие школы:
Список учреждений и адресов проведения обработки:
Школа №36 (Таманская, 47);
«Башкирский лицей №48» (Борисоглебская, 17);
Школа №61 (Кольцевая, 37);
«Лицей №62» (Ульяновых, 38);
«Гимназия №64» (Российская, 54 и Львовская, 4);
«Татарская гимназия №65» (Кольцевая, 143);
«Центр образования №69» (Юлтыя, 6);
Школа №71 (Донского, 87);
«Центр образования №76» (Победы, 24);
Школа №79 (Борисоглебская, 16);
Школа №80 (Кольцевая, 105);
«Гимназия №82» (Ульяновых, 13/1);
«Лицей №83 имени М.С. Пинского УГНТУ» (Пинского, 12);
Школа №85 (Кулибина, дом 38);
«Гимназия №86» (Конституции, 2а);
Школа №98 (Суворова, 35);
Школа №99 (Блюхера, 9);
«Лицей №106 "Содружество"» (проспект Октября, 91 и проспект Октября, 93/5);
«Школа №109 имени М.И. Абдуллина» (Северодвинская, 22);
Школа №116, (Блюхера, 25);
Школа №125 (поселок Новые Черкассы, Пионерская,18);
Школа №129 (Вологодская, 64/1);
Школа №145 (поселок Старые Турбаслы, Советская, 54);
Школа №156 (Адмирала Макарова, 20);
МАОУ УОШИ с ПЛП (Мира, 36а).
Во время проезда конвоя движение транспорта будет ограничено. Мэрия просит жителей первых и вторых этажей этих улиц закрыть на ночь окна, чтобы в квартиры не проник запах. Обработка проводится лицензированным средством «Этоксамин», оно считается безопасным для людей и животных.
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