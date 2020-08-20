В Уфе пройдут Дни французо-германо-русской дружбы

Первое мероприятие пройдет 29 августа в городском пространстве «Арт-Квадрат».

В этот день состоится концерт с участием музыкантов Башкортостана и франкоязычных и германоязычных стран, которые исполнят каверы и ремейки на творчество всемирно известных германских и французских музыкантов. На концерте прозвучит как живая классическая музыка, так и композиции современных популярных артистов.

Вторым мероприятием станет «Неделя немецкого кино», которая пройдет с 18 по 24 сентября в «Арт-Квадрате».

Партнеры проекта – «Институт имени Гёте» из Германии, занимающийся популяризацией немецкого языка за рубежом и содействием международному культурному сотрудничеству, а также организация «Альянс Франсез», в задачи которой входит обеспечение диалога культур.

Все участники будут проинструктированы о технике безопасности в связи с пандемией Covid-19.

Вопросы можно задать по почте komandertem@gmail.com.