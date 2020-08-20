В первый день инвестсабантуя Башкортостан заключил контракты на 10 млрд рублей

19 августа состоялась деловая программа инвестсабантуя, на которой было подписано несколько крупных контрактов. Об этом в Instagram сообщил глава республики Радий Хабиров.

«В ходе плотной деловой программы за один день подписали 23 соглашения о намерениях, партнерстве и инвестировании на общую сумму свыше 10 млрд рублей в сфере стратегического планирования, экологии, развития городов и районов, сельского хозяйства, ЖКХ, туризма и так далее.

Договорились построить у нас завод по производству молочной продукции с крупной российской компанией "ДМС" и оптово-распределительный центр агрокомплекса с холдингом "Времена года". Одним словом, достойно презентовали экономический потенциал и инвестиционную привлекательность нашего региона», – написал Хабиров.