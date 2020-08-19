Башкортостан выкупит контрольный пакет акций «БСК»

На площадке Всероссийского инвестсабантуя «Зауралье» Радий Хабиров объявил о том, что власти рассмотрят вариант выкупа контрольного пакета.

Вероятно, это позволит сохранить шихан Куштау, вокруг которого разгорелся спор между «БСК» с одной стороны и активистами со всей республики – с другой.

Также эксперты считают, что переход предприятия под управление республики положительно скажется на экономике региона. В будущем, по словам Хабирова, это позволит сократить дивиденды и вкладывать больше денег в развитие и модернизацию «БСК».

АО «Башкирская содовая компания» образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Сегодня это один из крупнейших химических комплексов страны.