На сегодняшний день республике принадлежат 38% акций «Башкирской содовой компании», при выкупе контрольного пакета она сможет самостоятельно определять дальнейшую стратегию развития предприятия.
Башкортостан выкупит контрольный пакет акций «БСК»
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soda.ru
На площадке Всероссийского инвестсабантуя «Зауралье» Радий Хабиров объявил о том, что власти рассмотрят вариант выкупа контрольного пакета.
Вероятно, это позволит сохранить шихан Куштау, вокруг которого разгорелся спор между «БСК» с одной стороны и активистами со всей республики – с другой.
Также эксперты считают, что переход предприятия под управление республики положительно скажется на экономике региона. В будущем, по словам Хабирова, это позволит сократить дивиденды и вкладывать больше денег в развитие и модернизацию «БСК».
АО «Башкирская содовая компания» образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Сегодня это один из крупнейших химических комплексов страны.
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