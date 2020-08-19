Одну из улиц Уфы закрыли для транспорта до конца года

До 24.00 31 декабря 2020 года будет полностью закрыты четыре полосы проезжей части улицы Комсомольской на участке от Шафиева до Лесотехникума.

Через этот участок проходят автобус №39, а также маршрутные такси № 202, 224 и 244.

Также будет закрыто движение автотранспорта на правом повороте на ТРЦ «Июнь» по улице Комсомольской. Как сообщает мэрия Уфы, «эти меры вынужденные и необходимые, так как дорога строится заново со всеми инженерными коммуникациями».

По итогам реконструкции, которая завершится в 2021 году, на Комсомольской появятся велодорожки, камеры видеонаблюдения и новые остановочные павильоны, также обновят освещение и дорожные указатели.