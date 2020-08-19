Квартал вокруг Советской площади будет пешеходным в выходные дни

На данный момент на площади обустраивают технические помещения для будущего фонтана, демонтируют тротуар перед БГПУ, прокладывают кабели и готовят основание под укладку гранита.

Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что мэрия хочет сделать эту территорию полноценным общественным пространством, «оазисом в историческом центре Уфы».

Вокруг установят выдвижные барьеры, в выходные дни сама Советская площадь и окружающий ее квартал будут пешеходными.