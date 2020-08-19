До 10 декабря 2020 года Советская площадь будет закрыта в связи с реконструкцией и установкой памятника Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову.
Квартал вокруг Советской площади будет пешеходным в выходные дни
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ufacity.info
На данный момент на площади обустраивают технические помещения для будущего фонтана, демонтируют тротуар перед БГПУ, прокладывают кабели и готовят основание под укладку гранита.
Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что мэрия хочет сделать эту территорию полноценным общественным пространством, «оазисом в историческом центре Уфы».
Вокруг установят выдвижные барьеры, в выходные дни сама Советская площадь и окружающий ее квартал будут пешеходными.
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