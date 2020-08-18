В Уфе могут включить отопление уже в начале сентября

Мэр Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании поручил всем службам готовиться включить отопление уже в первые дни сентября, если погода будет холодной.

Возможно, это решение связано с опасениями властей касательно грядущей эпидемии ОРВИ и ее пересечением с пандемией коронавируса.

Директор МБУ УЖХ Уфы отчитался о том, что гидравлические испытания проведены во всех домах города. В первую очередь обеспечат теплом жилые дома и социальные учреждения.