Обычно отопительный сезон в Уфе стартует примерно в конце сентября, однако в 2020 году он может начаться раньше.
В Уфе могут включить отопление уже в начале сентября
Мэр Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании поручил всем службам готовиться включить отопление уже в первые дни сентября, если погода будет холодной.
Возможно, это решение связано с опасениями властей касательно грядущей эпидемии ОРВИ и ее пересечением с пандемией коронавируса.
Директор МБУ УЖХ Уфы отчитался о том, что гидравлические испытания проведены во всех домах города. В первую очередь обеспечат теплом жилые дома и социальные учреждения.
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