Ограничение движения на участке протяженностью 4,5 километра затруднит проезд к двум крупным торговым центрам города.
В Уфе ограничат движение транспорта по одной из улиц
Ремонтировать будут улицу Менделеева на участке от Генерала Горбатова до Энтузиастов, работы начнутся в ближайшее время.
В связи с этим, будет ограничено движение транспорта: четверть проезжей части на первом этапе и половина – в период укладки нового асфальта.
В 2020 году ремонтные работы активно ведутся по всей Уфе: к концу сезона планируют обновить 33 участка дорог, большая их часть расположена в центре города.
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