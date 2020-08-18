В Уфе ограничат движение транспорта по одной из улиц

Ремонтировать будут улицу Менделеева на участке от Генерала Горбатова до Энтузиастов, работы начнутся в ближайшее время.

В связи с этим, будет ограничено движение транспорта: четверть проезжей части на первом этапе и половина – в период укладки нового асфальта.

В 2020 году ремонтные работы активно ведутся по всей Уфе: к концу сезона планируют обновить 33 участка дорог, большая их часть расположена в центре города.