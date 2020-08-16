С понедельника отключат воду в четырех районах Уфы

17 августа

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:

Улица 40 лет Октября – дома 12, 15, 16, 17, 20а, 21, 22, 22а.

Улица Первомайская – дома 55, 57.

Улица Гончарова – дома 13, 16, 19, 21, 24.

Улица Черниковская – дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14.

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Улица Мустая Карима – дома 3, 5, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 11, 11а.

Улица Коммунистическая – дома 45, 45/1, 45/3, 45а, 47, 49, 49/1, 51.

Улица Чернышевского – дом 88.

18 августа

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 17.30:

Улица Революционная – дом 169/3.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 23.00:

Улица Юрия Гагарина – дома 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48, 48/1, 52/2, 52/3.

Улица Набережная – дома 39, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 43, 43/1.

Улица Академика Королева – дома 29/1, 29/2.

19 августа

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 17.30:

Улица Шафиева – дома 25, 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1.

Улица Комсомольская – дома 138, 140, 142, 142/1, 146.

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Богдана Хмельницкого – дома 49/1, 55/1, 60/2.

Улица Кольцевая – дома 168, 170/1, 170/2.

Улица Вологодская – дома 32, 32/1, 34, 38.

Улица Черниковская – дома 75/2, 75/3, 79/3.

20 августа

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Улица Белякова – дом 62.

Улица Миасская – дома 42б, 44, 46, 48, 51, 53.

Улица Антонова – дома 46а, 48, 50, 52.

Улица Карла Маркса – дома 102, 104.

Улица Свидерского – дома 3, 5.

Улица Ленина – дом 127.

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 16.00:

Улица Интернациональная – дома 65, 65/1, 67.

Улица Нежинская – дом 42в

Улица Победы – дома 3/1, 3/2.

21 августа

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Орджоникидзе – дома 4, 6, 6/1, 8, 10.

Улица Машиностроителей – дом 4/1.

Улица Интернациональная – дома 139, 141, 141/1, 145, 147.

Улица Карима Хакимова – дом 7/1.