В Уфе ограничат движение транспорта по одной из улиц

Движение транспорта ограничат на участке улицы Менделеева около дома №1 с 17 по 30 августа.

На этом участке будут проводиться земляные работы, связанные со строительством водопроводной камеры на городском водоводе.

Дабы не замедлять движение общественного транспорта, выделят отдельную полосу. Через этот участок проходят автобус №51, а также маршрутное такси №6, №233 и №235.