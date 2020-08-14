Частичное перекрытие проезжей части на коротком участке на две недели осложнит проезд по одной из улиц в Кировском районе Уфы.
В Уфе ограничат движение транспорта по одной из улиц
Движение транспорта ограничат на участке улицы Менделеева около дома №1 с 17 по 30 августа.
На этом участке будут проводиться земляные работы, связанные со строительством водопроводной камеры на городском водоводе.
Дабы не замедлять движение общественного транспорта, выделят отдельную полосу. Через этот участок проходят автобус №51, а также маршрутное такси №6, №233 и №235.
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