Инвестсабантуй – это форум, на котором собираются представители власти, бизнеса, общества и некоммерческого сектора для решения глобальных амбициозных задач. В 2020 году он пройдет 19 августа в Сибае.
В Башкортостане пройдет второй Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье»
Инвестиционный сабантуй будет поделен на деловую и культурную программы.
Деловая программа в 2020 году состоит из девяти дискуссионных секций:
1. «Моногорода: территория развития»;
2. «Внутренний туризм. Роль малых городов в стратегии региона»;
3. «Региональные СМИ как инструмент инвестиционной политики территорий»;
4. «Национальная социальная инициатива: новые стандарты жизни граждан»;
5. круглый стол «Башкирский стиль»;
6. «Маркетинг и бренды территорий: как сформировать миру уникальное предложение»;
7. «Экоsave. Экология промышленности»;
8. Made in Russia – Made in Bashkortostan;
9. «Цифровые решения комфортных городов».
Также в программу включена стратегическая сессия глав городов и районов Башкортостана и Инвестиционный час при Радии Хабирове.
К участию в деловой программе Инвестсабантуя приглашены представители федеральных и региональных государственных учреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты и общественные деятели, в том числе генеральный директор НКО «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, глава Ростуризма Зарина Догузова, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов и многие другие.
Также в связи с открытием границ на форуме ожидается личное присутствие иностранных спикеров. Самой многочисленной будет делегация из Турции: участие подтвердили мэр городского муниципалитета Измира Тунч Сойер и генеральный директор турецкой компании Ozel Yazdan Kaya Saglik ve turizm Яздан Кайя, а также представители турецких компаний «Варол Тестиль», «ЗТФ» и «Кайсе».
Культурная программа: Инвестсабантуй состоится в период празднования 65-летия города Сибай, в день открытия форума пройдут выступления звезд российской и зарубежной эстрады на концерте «Сибай – сердце Зауралья» и церемония награждения межрегионального конкурса исполнителей башкирской песни «Ирандык мондары».
20 августа в рамках Инвестсабантуя состоится гастрономический фестиваль «Гусь и мед», в котором пройдет кулинарный баттл с участием Радия Хабирова, а также закладка камня на месте строительства круглогодичного оздоровительного лагеря для детей с ОВЗ.
Все мероприятия пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, количество участников ограничено. Трансляцию пленарной сессии можно будет посмотреть на официальном сайте.
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