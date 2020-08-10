В Башкортостане пройдет второй Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье»

Инвестиционный сабантуй будет поделен на деловую и культурную программы.

Деловая программа в 2020 году состоит из девяти дискуссионных секций:

1. «Моногорода: территория развития»;

2. «Внутренний туризм. Роль малых городов в стратегии региона»;

3. «Региональные СМИ как инструмент инвестиционной политики территорий»;

4. «Национальная социальная инициатива: новые стандарты жизни граждан»;

5. круглый стол «Башкирский стиль»;

6. «Маркетинг и бренды территорий: как сформировать миру уникальное предложение»;

7. «Экоsave. Экология промышленности»;

8. Made in Russia – Made in Bashkortostan;

9. «Цифровые решения комфортных городов».

Также в программу включена стратегическая сессия глав городов и районов Башкортостана и Инвестиционный час при Радии Хабирове.

К участию в деловой программе Инвестсабантуя приглашены представители федеральных и региональных государственных учреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты и общественные деятели, в том числе генеральный директор НКО «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, глава Ростуризма Зарина Догузова, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов и многие другие.

Также в связи с открытием границ на форуме ожидается личное присутствие иностранных спикеров. Самой многочисленной будет делегация из Турции: участие подтвердили мэр городского муниципалитета Измира Тунч Сойер и генеральный директор турецкой компании Ozel Yazdan Kaya Saglik ve turizm Яздан Кайя, а также представители турецких компаний «Варол Тестиль», «ЗТФ» и «Кайсе».

Культурная программа: Инвестсабантуй состоится в период празднования 65-летия города Сибай, в день открытия форума пройдут выступления звезд российской и зарубежной эстрады на концерте «Сибай – сердце Зауралья» и церемония награждения межрегионального конкурса исполнителей башкирской песни «Ирандык мондары».

20 августа в рамках Инвестсабантуя состоится гастрономический фестиваль «Гусь и мед», в котором пройдет кулинарный баттл с участием Радия Хабирова, а также закладка камня на месте строительства круглогодичного оздоровительного лагеря для детей с ОВЗ.

Все мероприятия пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, количество участников ограничено. Трансляцию пленарной сессии можно будет посмотреть на официальном сайте.