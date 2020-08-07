В Уфе ограничат движение транспорта по двум улицам

С 11 августа по первое октября 2020 года введут ограничение движения транспорта по улице имени города Галле на участке от Комсомольской до административного здания, расположенного по адресу проспект Октября, 16/3.

На этом участке будет проводиться комплексный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также восьмого и девятого августа будут поквартально полностью перекрывать улицу 50 лет СССР на участке от Рихарда Зорге до проспекта Октября в связи с заменой асфальта.