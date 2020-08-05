Движение транспорта около Монумента Дружбы будет ограничено до конца лета

На время проведения основных работ четыре полосы улицы Сочинской от Менделеева до Октябрьской Революции будут полностью закрыты до 30 августа 2020 года.

Движение транспорта сохраняется по четырем полосам Сочинской вдоль набережной с разделением на две части.

Строительство перехода протяженностью 110 метров началось в 2019 году и завершится в конце текущего. В нем будет три входных группы, две из них с павильонами.

С 21 июля остановка общественного транспорта «Монумент Дружбы» по четной стороне перенесена на 150 метров в сторону проспекта Салавата Юлаева.