Башстат: в Уфе на 100 мест в детсадах приходится 149 детей

«В целом по республике на 100 мест приходится 115 детей, что говорит о недостаточности свободных мест. Большая часть дошкольников (77%) посещает переуплотненные группы.

Особенно остро проблема стоит в городах, где дошкольные организации работают с перегрузкой: в Уфе на 100 мест приходится 149 детей, в Белебее – 156, Туймазы – 140, Баймак – 138. Средняя наполняемость группы в республике – 26 детей, в городской местности – 28, в сельской – 22, в Уфе в одной группе в среднем 32 ребенка», – гласит отчет Башстата.

На сегодняшний день детские сады работают в формате дежурных групп. Ранее мы писали о том, что открыть все детсады планируют одновременно с началом учебного года – первого сентября.