С начала пандемии коронавируса в России детские сады перешли в особый режим: работают только дежурные группы в ограниченном количестве учреждений, что создает неудобства для некоторых родителей.
Когда откроются все детсады в Уфе?
На совещании в правительстве третьего августа глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что открытие детских садов запланировано на первое сентября.
При этом он подчеркнул, что открытие школ и детсадов пройдет при повышенных мерах предосторожности, чтобы вскоре после этого не пришлось закрывать их из-за вспышек коронавируса.
Ранее в Госсобрании республики заявили, что дистанционное образование останется как запасной вариант на случай ухудшения ситуации, но с сентября школьники будут учиться в обычном режиме.
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