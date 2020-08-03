Когда откроются все детсады в Уфе?

На совещании в правительстве третьего августа глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что открытие детских садов запланировано на первое сентября.

При этом он подчеркнул, что открытие школ и детсадов пройдет при повышенных мерах предосторожности, чтобы вскоре после этого не пришлось закрывать их из-за вспышек коронавируса.

Ранее в Госсобрании республики заявили, что дистанционное образование останется как запасной вариант на случай ухудшения ситуации, но с сентября школьники будут учиться в обычном режиме.