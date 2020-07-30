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Стали известны подробности реконструкции парка «Кашкадан»

Обновление парка «Кашкадан» в микрорайоне Сипайлово началась в 2017 году. На первом этапе велось благоустройство парковой зоны, а на сегодняшний день в центре внимания – озеро.

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Сейчас проводятся работы по углублению дна и очистке воды, в скором времени приступят к строительству ливневой канализации вокруг озера.

Далее запланированы работы по высадке водных растений, заселению микроорганизмами, сооружению фонтанов, обеспечивающих циркуляцию, насыщение кислородом и очистку воды.

Ранее в мэрии сообщали о том, что благоустройство парка «Кашкадан» завершится до конца 2020 года.

Павел Авдеев,
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