Стали известны подробности реконструкции парка «Кашкадан»

Сейчас проводятся работы по углублению дна и очистке воды, в скором времени приступят к строительству ливневой канализации вокруг озера.

Далее запланированы работы по высадке водных растений, заселению микроорганизмами, сооружению фонтанов, обеспечивающих циркуляцию, насыщение кислородом и очистку воды.

Ранее в мэрии сообщали о том, что благоустройство парка «Кашкадан» завершится до конца 2020 года.