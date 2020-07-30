Обновление парка «Кашкадан» в микрорайоне Сипайлово началась в 2017 году. На первом этапе велось благоустройство парковой зоны, а на сегодняшний день в центре внимания – озеро.
Стали известны подробности реконструкции парка «Кашкадан»
-
instagram.com/ufadays_
Сейчас проводятся работы по углублению дна и очистке воды, в скором времени приступят к строительству ливневой канализации вокруг озера.
Далее запланированы работы по высадке водных растений, заселению микроорганизмами, сооружению фонтанов, обеспечивающих циркуляцию, насыщение кислородом и очистку воды.
Ранее в мэрии сообщали о том, что благоустройство парка «Кашкадан» завершится до конца 2020 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.