В Башкортостан возвращается жара

Как сообщает Башгидромет, 29 июля днем местами кратковременный дождь, гроза, температура 22-27°.

30 и 31 июля на юге Башкортостана воздух днем разогреется до 33°, местами также пройдут дожди с грозами.

Похоже, жара не затронет Уфу и примыкающие территории: по данным Gismeteo, со второго по седьмое августа в городе будут идти дожди, температура в ближайшие две недели не поднимется выше 28-29°.