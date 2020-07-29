Аномальная жара сменилась чередой дождей, но обещает вернуться. Правда, это коснется не всех районов республики.
В Башкортостан возвращается жара
Как сообщает Башгидромет, 29 июля днем местами кратковременный дождь, гроза, температура 22-27°.
30 и 31 июля на юге Башкортостана воздух днем разогреется до 33°, местами также пройдут дожди с грозами.
Похоже, жара не затронет Уфу и примыкающие территории: по данным Gismeteo, со второго по седьмое августа в городе будут идти дожди, температура в ближайшие две недели не поднимется выше 28-29°.
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