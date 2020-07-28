Где, как и зачем в Уфе можно сдать «антиковидную» плазму?

Для чего сдается «антиковидная» плазма?

В плазме выздоровевших людей содержатся антитела к вирусу, которые при введении больному помогают организму бороться с Covid-19 и оказывают мощный лечебный эффект. При переливании плазмы пациент получает готовые антитела к вирусу, формируется пассивный иммунитет.

Весной Радий Хабиров подписал указ о выплатах для доноров «антиковидной» плазмы: при сдаче 300 мл плазмы – 2500 рублей, 450 мл – 3750 рублей, 600 мл – 5000 рублей.

Где можно сдать?

ГБУЗ Республиканская станция переливания крови (Батырская, 41/1).

Телефон для справок: +7 (347) 200-94-01.

Что для этого нужно?

Если вы переболели коронавирусом и обращались в больницу – значит, у вас есть и справки, подтверждающие результаты тестирований. Нужна справка о положительном мазке и две – об отрицательных. После последнего отрицательного мазка должно пройти 20-30 дней.

Если Covid-19 у вас не зафиксирован, но тестирование показало наличие в организме антител, вы можете предоставить результаты тестов на антитела и два отрицательных мазка.

Для сдачи «антиковидной» плазмы нужно предварительно записаться по телефону: +7 (347) 200-94-01 (добавочный номер 161) с восьми до 15 часов.

О том, где в Уфе можно сдать тест на антитела к Covid-19, мы писали ранее.