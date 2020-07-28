Министерство экологии оштрафовало организатора свалки в Сипайлово

Свалку устроила «Служба по благоустройству микрорайона Сипайлово», всего было размещено более 170 кубических метров грунта и мусора.

Службу оштрафовали на 150 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления.

Организация признала свою вину и выплатила штраф, свалка на сегодняшний день уже ликвидирована.