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Министерство экологии оштрафовало организатора свалки в Сипайлово

На улице Сипайловской образовалась свалка из уличного мусора. Минэкологии пришлось добиваться ее устранения через суд.

Свалку устроила «Служба по благоустройству микрорайона Сипайлово», всего было размещено более 170 кубических метров грунта и мусора.

Службу оштрафовали на 150 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления.

Организация признала свою вину и выплатила штраф, свалка на сегодняшний день уже ликвидирована.

Павел Авдеев,
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