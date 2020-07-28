Депутатами Госсобрания одобрен в первом чтении законопроект, согласно которому парковка на государственной и муниципальной земле будет бесплатной только первые 20 минут.
Парковка в Уфе в дневное время будет платной
Законопроект еще не утвержден. За месяц до вступления в силу автомобилистов города предупредят об этом.
К платным территориям относятся и обочины дорог – таким образом в правительстве пытаются бороться с людьми, которые паркуются на обочинах на весь день, занимая проезжую часть.
На парковках около спортивных объектов, а также организаций в сфере культуры, здравоохранения и оказания госуслуг период бесплатной парковки составит более 60 минут.
Полностью бесплатной парковка будет после 21 часа, в выходные и нерабочие дни, а также в любое время – только для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов.
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