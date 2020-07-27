Уфимскую студию Tip-Top Team признали самой креативной в России

«Зур хоккей» – это рекламная кампания хоккейного клуба «Салават Юлаев». Она включала в себя креатив для основного сезона и плей-офф, серию видеороликов, оформление медиа-куба на «Уфа-Арене», презентации новых игроков и формы. За один сезон хэштег #зурхоккей набрал около 10 000 публикаций, это одна из наиболее успешных рекламных кампаний в истории клуба.

MarSpo Awards – главная отраслевая премия страны, отмечающая проекты в области спортивного маркетинга. В 2020 году на награды в 24 номинациях претендовало рекордное количество участников – поступило порядка 300 заявок.

Это не первый крупный трофей в копилке Tip-Top Team: ранее студия получила специальную награду международного конкурса Filmat в Будапеште за промо-ролик Terra Bashkiria, также «золото» на престижных премиях WOW Awards и G8 Awards.