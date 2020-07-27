Российские кинотеатры прекратили работу 23 марта из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в Уфе посмотреть кино можно только в автокинотеатре под открытым небом.
Стало известно, когда откроются кинотеатры в Уфе
Заместитель министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина сообщила о том, что ориентировочно кинотеатры республики откроются 15 августа.
Это приблизительная дата, она может сдвинуться, если ухудшится эпидемиологическая ситуация. Открытие остальных учреждений культуры состоится не раньше осени 2020 года.
После открытия в кинотеатрах будут соблюдаться установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации: интервалы между сеансами не менее получаса, в которые зал будет проветриваться и дезинфицироваться, а также ограниченное количество зрителей в зале для соблюдения социальной дистанции.
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