Стало известно, когда откроются кинотеатры в Уфе

Заместитель министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина сообщила о том, что ориентировочно кинотеатры республики откроются 15 августа.

Это приблизительная дата, она может сдвинуться, если ухудшится эпидемиологическая ситуация. Открытие остальных учреждений культуры состоится не раньше осени 2020 года.

После открытия в кинотеатрах будут соблюдаться установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации: интервалы между сеансами не менее получаса, в которые зал будет проветриваться и дезинфицироваться, а также ограниченное количество зрителей в зале для соблюдения социальной дистанции.