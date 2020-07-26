С понедельника отключат воду в шести районах Уфы

27 июля

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 18.00:

Улица Транспортная – дома 46/2, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52/3, 52/4.

Улица Мушникова – дом 20.

28 июля

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:

Улица Свердлова – дома 67, 69, 86, 88.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 23.00:

Улица Гагарина – дома 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48, 52/2, 50/3.

Улица Набережная – дома 39, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 43, 43/1, 48/1.

Улица Королева – дома 29, 29/1.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Улица Кустарная – дома 27/29, 31/33, 35/37.

Улица Революционная – дома 66, 111.

Улица Пархоменко – дома 94/1, 96/1.

28-29 июля

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 28 июля до 9.00 29 июля:

Улица Рабочая – дома 8, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 28б, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 36, 36а, 36б, 37, 38, 39, 40а, 41, 42, 43а, 44, 45, 47, 49, 49а, 53, 55, 57, 63, 65, 69.

Улица Рабочая вторая – дома 2, 3а, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12/1, 13а, 14, 14а, 16а, 20, 22, 24, 24а.

Улица переулок Придорожный – дома 6а, 8.

Улица Придорожная вторая – дома 1, 3, 5.

Улица Силикатная – дома 1/1, 1/2, 3, 3/1.

Улица Линейная – дом 128.

Улица Деревенская переправа – дом 53.

29 июля

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:

Улица Ушакова – дома 56, 60, 60 корпус 1, 62, 62/1, 64, 64/1, 64/2, 64а.

Улица Вологодская – дома 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, 19/3.

Улица Плеханова – дома 1, 3, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/1а, 11, 11/1, 13.

30 июля

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 21.00:

Улица Комарова – дома 34а, 36, 36а, 36б.

Улица Кольцевая – дома 31а, 33б.

Улица Конституции – дома 2а, 4, 4а, 6, 8.

Улица Первомайская – дома 3а, 5/1, 5/2.

30-31 июля

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 30 июля до 2.30 31 июля:

Улица Айская – дома 75/2, 77/2, 79/1, 81/1, 85, 87, 89.

Улица 8 Марта – дома 3, 5/1, 5/3, 7, 7а, 12, 12 корпус 1, 12/2, 12/3, 14, 16, 18, 20.

Улица Харьковская – дом 101.

Улица 50-летия Октября – дом 34.