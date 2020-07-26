Первый в Уфе пешеходный фонтан в этом году пришелся как нельзя кстати: в разгар периода аномальной жары он стал местом притяжения большого количества людей.
В Уфе построят еще несколько объектов вроде «Танцующих журавлей»
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instagram.com/copter_ufa
Глава Башкортостана Радий Хабиров в Instagram сообщил о том, что руководство республики планирует и в дальнейшем открывать подобные общественные пространства.
«Кто еще не был с детьми – очень рекомендую. Цветомузыкальное представление с 21.30 до 22.00. И таких мест и объектов мы построим еще несколько в Уфе и других городах и селах республики», – написал Хабиров.
«Танцующие журавли» работает в двух режимах – обычном и светомузыкальном. Основной пешеходный фонтан включен с 10.00 до 24.00 ежедневно.
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