В Башкортостане могут снова закрыть торговые центры

Об этом на совещании с руководителями торговых сетей заявил первый вице-премьер правительства Башкортостана Андрей Назаров.

«Мы не хотели бы снова закрывать торговые центры и другие общественные места. Но это во многом будет зависеть от эффективности предпринимаемых мер и от того, насколько эти меры соблюдают посетители и сотрудники торговых центров», – сказал Назаров.

По состоянию на 23 июля прирост новых случаев заражения Covid-19 составил 37 человек за сутки, это меньше, чем в начале месяца. Однако при этом в республике почти в шесть раз чаще стали болеть пневмонией. Подозрительными показателями даже заинтересовались в Роспотребнадзоре.