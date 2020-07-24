В центре Уфы ограничили движение транспорта по одной из улиц

Ремонтируют участок улицы Кирова от Мустая Карима до Амурской. Работы продлятся до 30 сентября.

На первом этапе работ будут поэтапно перекрывать четверть проезжей части, во время укладки асфальта – половину улицы. Через этот участок проезжают автобусы №39, №202, №252 и №266.

В центре города также перекрыты участки улиц Гафури и Пушкина до августа и октября. Проезжую часть улицы Ленина на участке от бульвара Ибрагимова до Революционной перекрывают каждый день с 22.00 до 6.00, там работы продлятся до 27 июля.