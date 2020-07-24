Ограничение движения может создать пробки на участке протяженностью более полутора километров, через который проходит несколько маршрутов общественного транспорта.
В центре Уфы ограничили движение транспорта по одной из улиц
Ремонтируют участок улицы Кирова от Мустая Карима до Амурской. Работы продлятся до 30 сентября.
На первом этапе работ будут поэтапно перекрывать четверть проезжей части, во время укладки асфальта – половину улицы. Через этот участок проезжают автобусы №39, №202, №252 и №266.
В центре города также перекрыты участки улиц Гафури и Пушкина до августа и октября. Проезжую часть улицы Ленина на участке от бульвара Ибрагимова до Революционной перекрывают каждый день с 22.00 до 6.00, там работы продлятся до 27 июля.
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