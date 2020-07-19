Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 20 по 26 июля 2020 года.
С понедельника отключат воду в четырех районах Уфы
20-21 июля
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 20 июля до 9.00 21 июля:
Улица Рабочая – дома 2, 3а, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12/1, 13а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 28б, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 36, 36а, 37, 38, 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 47, 49, 49а, 53, 55, 57, 63, 65, 69.
Переулок Придорожный – дома 6а, 8.
Улица Придорожная – дома 1, 3, 5.
Улица Силикатная – дома 3, 3/1, 1/1, 1/2.
Улица Линейная – дом 128.
Улица Деревенская переправа – дом 53.
21 июля
Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 21.00:
Улица Российская – дома 1, 1/1, 3, 3а, 5, 5/1, 9, 7.
Улица Шота Руставели – дома 17, 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29, 29/1, 31, 35, 37/1.
22 июля
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Улица Станиславского – дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10,11, 11а, 11б, 12. 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 43, 73.
Улица Кисловодская – дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 24в, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 40, 40а, 42, 44, 48, 50, 52.
Улица Ватутина – дома 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14а, 14б, 16, 17, 19, 21.
23 июля
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Улица Станиславского – дома 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 30, 33, 35, 35а, 36, 38, 38а, 41, 42, 43, 43/1, 44, 46, 46а, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 89, 91, 93.
Проезд Станиславского – дома 1, 3, 7, 9, 11.
Улица Озерная – дома 4, 6, 8, 10, 12, 12б, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52а.
Улица Кулундинская – дома 11, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35.
Улица Чермасанская – дома 1, 2, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 25, 28.
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Улица Богдана Хмельницкого – дома 2, 6, 10, 14, 18.
Улица Уссурийская – дом 34.
Улица Интернациональная – дома 179, 179/1, 179/2, 179/3, 181, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4.
Улица Суворова – дом 10.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.