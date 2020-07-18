В Уфе ограничили движение транспорта по нескольким улицам

До 09.00 20 июля 2020 года:

– от дома №63 по Коммунистической до дома №4 по Крупской.

– от перекрестка Крупской и Коммунистической до дома №4 по Крупской.

С 21.00 24 июля до 9.00 27 июля 2020 года:

– перекресток Чернышевского/Крупской;

– от перекрестка Чернышевского/Крупской до дома №100 по Крупской.

До 9.00 28 июля 2020 года:

– между домами №4 и №6 по Крупской.

С 21.00 27 июля до 9.00 14 августа 2020 года:

– от дома №100 по Чернышевского до дома №6 по Крупской.

До 30 сентября 2020 года:

– по улице Коммунистической от Карла Маркса до Цюрупы.

До 12 октября 2020 года:

– улица 50-летия СССР от Рихарда Зорге до проспекта Октября и от Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева. Движение будет ограничиваться частично на время проведения работ по замене асфальта.

До первого октября 2021 года:

– половина проезжей части дороги Черкассы – Чуварез – Покровка в Уфимском районе.