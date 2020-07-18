Целый ряд участков проезжей части в Уфе и Уфимском районе перекрывается в связи с ремонтом тепломагистрали и заменой дорожного полотна.
В Уфе ограничили движение транспорта по нескольким улицам
До 09.00 20 июля 2020 года:
– от дома №63 по Коммунистической до дома №4 по Крупской.
– от перекрестка Крупской и Коммунистической до дома №4 по Крупской.
С 21.00 24 июля до 9.00 27 июля 2020 года:
– перекресток Чернышевского/Крупской;
– от перекрестка Чернышевского/Крупской до дома №100 по Крупской.
До 9.00 28 июля 2020 года:
– между домами №4 и №6 по Крупской.
С 21.00 27 июля до 9.00 14 августа 2020 года:
– от дома №100 по Чернышевского до дома №6 по Крупской.
До 30 сентября 2020 года:
– по улице Коммунистической от Карла Маркса до Цюрупы.
До 12 октября 2020 года:
– улица 50-летия СССР от Рихарда Зорге до проспекта Октября и от Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева. Движение будет ограничиваться частично на время проведения работ по замене асфальта.
До первого октября 2021 года:
– половина проезжей части дороги Черкассы – Чуварез – Покровка в Уфимском районе.
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