Стало известно, когда в Уфе откроется автокинотеатр

Открытие автокинотеатра состоится уже в понедельник, 20 июля, первый сеанс стартует 21 июля в 00.30 – покажут фильм «Арахисовый сокол», премьера которого состоялась в октябре 2019 года.

Стоимость билета – 300 рублей с машины, площадка рассчитана на 54 автомобиля. Остальные сеансы до второго августа приведены на картинке выше, в дальнейшем будут публиковаться в соцсетях.

В кинотеатре установлен светодиодный экран последнего поколения. Звуковой ряд будет передаваться в аудиосистемы автомобилей.