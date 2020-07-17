Автокинотеатр расположился в парке имени Мажита Гафури, вдали от жилых домов, на месте, где установлена площадка для картинга, а зимой заливается каток.
Стало известно, когда в Уфе откроется автокинотеатр
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vk.com/trishurupa.kino
Открытие автокинотеатра состоится уже в понедельник, 20 июля, первый сеанс стартует 21 июля в 00.30 – покажут фильм «Арахисовый сокол», премьера которого состоялась в октябре 2019 года.
Стоимость билета – 300 рублей с машины, площадка рассчитана на 54 автомобиля. Остальные сеансы до второго августа приведены на картинке выше, в дальнейшем будут публиковаться в соцсетях.
В кинотеатре установлен светодиодный экран последнего поколения. Звуковой ряд будет передаваться в аудиосистемы автомобилей.
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