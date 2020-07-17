В Башкортостане подорожает бытовой газ

Тарифы изменятся уже с первого августа. Цены на газ для населения и промышленных предприятий возрастут примерно на 3%.

Первоначально повысить тарифы на газ планировали с первого июля, проекты приказов были опубликованы в апреле, однако подготовка приказа затянулась и повышения не было.

В 2018 году цены на газ выросли на 3,4%, в 2019 – на 1,4%. В 2020 ФАС предложила правительству не индексировать тарифы в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране.