Здание Уфимского государственного цирка уже несколько лет пустует и пребывает в аварийном состоянии. Стало известно, как продвигается решение вопроса о его реконструкции.
Стало известно, когда начнется ремонт здания уфимского Госцирка
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Фото: Виктор Усольцев
Как сообщает врио министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина, проектные работы завершаться в декабре 2020 года.
После этого документацию направят в Министерство культуры, где будет решаться вопрос о финансировании работ. Сама реконструкция начнется не раньше 2021 года.
Здание Госцирка было построено в 1968 году. В 2017 году в ходе проверки было установлено, что дальнейшее его использование небезопасно для посетителей, с тех пор представления в нем не проводятся.
В 2019 году Башкультнаследие взяло под охрану некоторые элементы здания, в том числе оригинальную архитектурную форму, декоративную живопись, колонны, расположение лестниц и арены, так что существенных изменений во внешнем виде Госцирка не будет.
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