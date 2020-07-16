Стало известно, когда начнется ремонт здания уфимского Госцирка

Как сообщает врио министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина, проектные работы завершаться в декабре 2020 года.

После этого документацию направят в Министерство культуры, где будет решаться вопрос о финансировании работ. Сама реконструкция начнется не раньше 2021 года.

Здание Госцирка было построено в 1968 году. В 2017 году в ходе проверки было установлено, что дальнейшее его использование небезопасно для посетителей, с тех пор представления в нем не проводятся.

В 2019 году Башкультнаследие взяло под охрану некоторые элементы здания, в том числе оригинальную архитектурную форму, декоративную живопись, колонны, расположение лестниц и арены, так что существенных изменений во внешнем виде Госцирка не будет.