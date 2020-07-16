В Уфе возобновляют дезинфекцию улиц

Дезинфекция будет проводиться с 23.00 часов 16 июля на следующих улицах:

Мингажева (от 8 Марта до Революционной), Революционная (от Айской до Мингажева), Айская (от 8 Марта до Революционной), а также в ближайших дворах.

Во время проезда конвоя движение транспорта будет ограничено. Мэрия просит жителей первых и вторых этажей этих улиц закрыть на ночь окна, чтобы в квартиры не проник запах. Обработка проводится лицензированным средством «Этоксамин», оно считается безопасным для людей и животных.

Вопросы можно задать по телефону ИДЦ Уфы: 8 (347) 277-09-11 либо в колл-центр Администрации Уфы: 8-800-250-56-04.