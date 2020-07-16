В Уфе расширят парк за счет сноса частных домов

Частные дома снесут на улицах: Шмидта, Ахметова, Ирендык и Союзной, увеличив таким образом территорию парка в два раза.

На данный момент мэрия уже занимается расселением этих домов. Расположенные поблизости торговые комплексы и центры, гостиницу и кафе сносить не будут.

Парк «Волна» реконструируется с 2018 года, за это время его площадь уже значительно увеличилась, появились система видеонаблюдения, пешеходные дорожки, спортивная площадка и новые скамейки, планируют разместить фудкорт.