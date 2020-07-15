В Башкортостане стартовал прием заявок на компенсацию расходов на профилактику Covid-19

Деньги полагаются предпринимателям «в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта, дополнительного образования».

Заявку можно подать только с сегодняшнего дня, 15 июля, по 15 августа. Суммы – 15 тысяч рублей, плюс 6,5 тысяч рублей на каждого работника по состоянию на май 2020 года. То есть ИП, у которых в штате не числятся рабочие, получат по 15 тысяч рублей.

Приемом заявлений и выплатами занимается Управление Федеральной налоговой службы Башкортостана. Предполагается, что в России поддержку получат порядка 500 тысяч организаций, в которых занято около 1,8 миллиона человек.