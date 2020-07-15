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Еще один авиаперевозчик запускает прямые рейсы Уфа – Екатеринбург

Добраться до Екатеринбурга из уфимского аэропорта теперь можно будет самолетами «РусЛайн». Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

  • pexels.com/@gustavo-fring

Самолеты Уфа – Екатеринбург и Екатеринбург – Уфа компании «РусЛайн» будут вылетать по вторникам и четвергам в 19.50 и 17.55 соответственно.

Рейсы без пересадок, время в пути – всего один час, стоимость билетов – от 2150 рублей в одну сторону (возможны агентские сервисные сборы).

Раньше прямым рейсом до Екатеринбурга можно было добраться только самолетами Utair. Время в пути – полтора часа, стоимость билетов без багажа – от 2485 рублей.

Павел Авдеев,
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