Еще один авиаперевозчик запускает прямые рейсы Уфа – Екатеринбург

Самолеты Уфа – Екатеринбург и Екатеринбург – Уфа компании «РусЛайн» будут вылетать по вторникам и четвергам в 19.50 и 17.55 соответственно.

Рейсы без пересадок, время в пути – всего один час, стоимость билетов – от 2150 рублей в одну сторону (возможны агентские сервисные сборы).

Раньше прямым рейсом до Екатеринбурга можно было добраться только самолетами Utair. Время в пути – полтора часа, стоимость билетов без багажа – от 2485 рублей.