Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 95-летию УМПО.
Пилоты истребителей устроят шоу в небе над Уфой
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Фото: Марина Лысцева
17 июля пилоты многоцелевых истребителей Су-35С и Су-30СМ продемонстрируют над Уфой комплекс фигур группового высшего пилотажа.
Зрители смогут увидеть такие фигуры, как групповая «бочка», групповая «петля Нестерова», синхронные «бочки», боевые разворот и виражи, в том числе на форсажном режиме работы двигателей. Помимо этого, летный состав покажет парный и одиночный пилотаж, выполнив «колокол», «зеркало», а также ряд элементов с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолетов.
Шоу продлится 25 минут, посмотреть его можно будет на Телецентре, возле памятника Салавату Юлаеву.
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