Участок Комсомольской в Уфе будет закрыт до конца июля

Четыре полосы улицы Комсомольской на участке от Бессонова до бульвара Хадии Давлетшиной перекрыли 25 апреля, первоначально планировалось, что дорогу откроют 11 мая, но срок проведения работ неоднократно продлевался.

По текущим планам, работы на этом участке завершатся 31 июля 2020 года. На сегодняшний день продолжаются обустройство технических полос и монтаж бордюров.

Участок от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума по итогам реконструкции станет «дублером» проспекта Октября. Четырехполосное движение расширят до шестиполосного. По словам строителей, пропускная способность дороги увеличится как минимум в полтора раза.