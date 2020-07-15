Работы на улице Комсомольской в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались в прошлом году и завершатся в 2021.
Участок Комсомольской в Уфе будет закрыт до конца июля
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ufacity.info
Четыре полосы улицы Комсомольской на участке от Бессонова до бульвара Хадии Давлетшиной перекрыли 25 апреля, первоначально планировалось, что дорогу откроют 11 мая, но срок проведения работ неоднократно продлевался.
По текущим планам, работы на этом участке завершатся 31 июля 2020 года. На сегодняшний день продолжаются обустройство технических полос и монтаж бордюров.
Участок от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума по итогам реконструкции станет «дублером» проспекта Октября. Четырехполосное движение расширят до шестиполосного. По словам строителей, пропускная способность дороги увеличится как минимум в полтора раза.
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