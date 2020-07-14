Дороги на выездах из Уфы не будут ремонтировать в пятницу и воскресенье

Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов сообщил о том, что по выезду из города в пятницу и въезду в воскресенье во всех направлениях ремонтные работы будут приостановлены.

Это позволит избежать заторов на дороге, из-за которых в прошлые недели въезд и выезд из города растягивались на долгие часы.

Однако проблема движения в сторону Шакши решена не будет: оно затруднено из-за плохого состояния моста. Его отремонтируют не раньше 2021 года.