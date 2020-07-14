В выходные дни при аномальной жаре на выездах из Уфы образовались многокилометровые пробки из-за ремонтных работ на проезжей части.
Дороги на выездах из Уфы не будут ремонтировать в пятницу и воскресенье
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zf.com
Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов сообщил о том, что по выезду из города в пятницу и въезду в воскресенье во всех направлениях ремонтные работы будут приостановлены.
Это позволит избежать заторов на дороге, из-за которых в прошлые недели въезд и выезд из города растягивались на долгие часы.
Однако проблема движения в сторону Шакши решена не будет: оно затруднено из-за плохого состояния моста. Его отремонтируют не раньше 2021 года.
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