Насколько безопасна вода в фонтанах Уфы?

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на источники в Горзеленхозе Уфы, вода в чашах уфимских фонтанов меняется два раза в месяц.

Она сливается в канализацию, после чего фонтан просушивают и очищают специальными средствами. Современные фонтаны («Семь девушек», «Часы») проходят дополнительную очистку ультрафиолетом и кварцевым песком. Для замедления цветения в воду добавляют препарат дезальгин – это средство производится в Германии и предназначено для бассейнов. Считается, что в рекомендуемой концентрации оно безопасно для кожи.

Новая вода поступает в фонтан из городского водопровода. Тем не менее, власти города призывают уфимцев не заходить в фонтаны, и тем более не пить из них воду, так как ветер заносит в них уличную грязь и пыль, в них могут купаться птицы и животные.