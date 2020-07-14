В разгар необычайно жаркого лета вокруг уфимских фонтанов собирается очень много людей, и часто можно увидеть, как дети забираются в прохладную воду или даже пьют ее.
Насколько безопасна вода в фонтанах Уфы?
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Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на источники в Горзеленхозе Уфы, вода в чашах уфимских фонтанов меняется два раза в месяц.
Она сливается в канализацию, после чего фонтан просушивают и очищают специальными средствами. Современные фонтаны («Семь девушек», «Часы») проходят дополнительную очистку ультрафиолетом и кварцевым песком. Для замедления цветения в воду добавляют препарат дезальгин – это средство производится в Германии и предназначено для бассейнов. Считается, что в рекомендуемой концентрации оно безопасно для кожи.
Новая вода поступает в фонтан из городского водопровода. Тем не менее, власти города призывают уфимцев не заходить в фонтаны, и тем более не пить из них воду, так как ветер заносит в них уличную грязь и пыль, в них могут купаться птицы и животные.
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