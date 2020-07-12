С понедельника отключат воду в трех районах Уфы

13 июля

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 22.00:

Улица Невского – дома 6, 6/1, 8.

Улица Интернациональная – дома 87/1, 89, 89/1, 91/1.

Улица Первомайская – дома 50/1, 50а, 54/1.

14 июля

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 17.00:

Улица Интернациональная – дома 6, 8, 23, 25, 27.

14-15 июля

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 14 июля до 9.00 15 июля:

Улица Тимашевская – дома 3/1, 3/2, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 61/1, 61б, 62, 63/1, 63/3, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 99б, 103, 128.

Улица Ташкентская – дома 1/1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1я, 2а, 2б, 2ж, 2з, 2к, 2л, 2м, 2ф, 3б, 3г, 3к, 3, 4, 4в, 5, 5в, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 51, 67, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 125, 125б, 129, 133, 137, 139, 141, 143.

Улица Сумская – дома 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1в, 1б, 1г, 2/1, 2б, 2в, 2г, 2д. 2е, 2к, 3, 3а, 3б, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 11, 12б, 14, 17, 18, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 85, 87.

Улица Таманская – дома 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 4/2, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 18а, 20/1, 20, 29, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 72.

Улица Курильская – дома 1, 1а, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 126, 128, 129, 130а, 132, 134, 140, 143, 144, 146, 148.

Улица Казбекская – дома 3а, 5а, 6а, 6б, 7а, 11а, 13а, 13б, 15а, 17а, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23а, 25а, 32, 34, 48, 50, 58, 60, 66, 66а.

Улица Балканская – дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20а, 21, 22а, 23, 24, 25, 26а, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 52, 53, 58, 61, 63, 69а, 71, 75, 78, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 104а, 105, 107, 110а, 111, 113, 115.

Улица Буздякская – дом 10.

Улица Горловская – дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14.

Улица Прокопьевская – дома 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14.

Улица Нальчикская – дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16.

Улица Ковалевской – дома 5, 15, 17, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16.

Улица Кумертауская – дома 1, 5, 7, 11, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

Улица Тернопольская – дома 3, 9, 11, 13.

Улица Андижанская – дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Улица Шахтинская – дома 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.

Улица Сызранская – дома 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16.

Бирский тракт – ООО «Башнефть-Розница», ЗАО «Башгидромеханизация», ООО «Инвест», ПФК «Прометей», котельная УНПЗ, МУП «Спеццентр Защита», пожарная часть.

15-16 июля

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.00 16 июля до 10.00 16 июля:

Уфимское шоссе – дома 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 20, 20/1, 22, 22/1, 39.

Улица Новоженова – дом 26.

Улица Адмирала Макарова – дом 8.

16 июля

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 17.00:

Проспект Октября – дом 107/6.

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:

Улица Тухвата Янаби – дома 31/2, 34/2, 36, 36/1, 71/1, 71б, 73, 75 ,75а, 75б, 77, 79, 81.

Улица Глинки – дом 1а.

Улица Сельская Богородская – дома 49, 51.