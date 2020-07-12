Администрация Уфы обновила список детских садов, которые будут работать во вторник. Среди них 166 муниципальных и 79 частных организаций.
Список детсадов, которые будут работать в Уфе 13 июля
Для посещения дежурной группы необходимо получить справку о состоянии здоровья ребенка в районной поликлинике у участкового врача-педиатра.
Демский район:
– детсад № 13 (улица Левитана, 7/1);
– детсад № 73 (улица Генерала Кусимова, 17а);
– детсад № 75 (улица Островского, 18/2);
– детсад № 95 (улица Дагестанская, 14/2);
– детсад № 110 (улица Правды, 10/1);
– детсад № 116 (улица Левитана, 22/3);
– детсад № 183 (улица Ухтомского, 11а);
– детсад № 305 (улица Магистральная, 5);
– частный детсад «Теремок» (улица Столярова, 4);
– частный детсад «Радуга детства» (улица Магистральная, 2/1);
– частный детсад «Непоседы» (улица Правды, 29);
– частный детсад «Умничка» (улица Дагестанская, 29);
– частный детсад «Софи» (улица Магистральная, 2/1).
Калининский район:
– детсад № 16 (улица Мушникова, 7/1);
– детсад № 21 (улица Архитектурная, 16);
– детсад № 45 (улица Победы, 2);
– детсад № 58 (улица Транспортная, 40/2);
– детсад № 106 (улица Мушникова, 21а);
– детсад № 107 (улица Мушникова, 15/4);
– детсад № 169 (улица Тухвата Янаби, 65/2);
– детсад № 174 (улица Интернациональная, 97);
– детсад № 203 (улица Первомайская, 80а);
– детсад № 210 (улица Хакимова, 8/1);
– детсад № 219 (улица Черниковская, 32);
– детсад № 220 (улица Черниковская, 65/1);
– детсад № 222 (улица Черниковская, 32);
– детсад № 232 (улица Машиностроителей, 9/1);
– детсад № 242 (улица Кремлевская, 19/1);
– детсад № 262 (улица Ферина, 22);
– детсад № 263 (улица Интернациональная, 181/4);
– детсад № 264 (улица Ферина, 22/2);
– детсад № 266 (улица Транспортная, 48/1);
– детсад № 267 (улица Ушакова, 64/2);
– детсад № 269 (улица Вологодская, 34/1);
– детсад № 270 (улица Кольцевая, 202/1);
– детсад № 274 (улица Мелеузовская, 25);
– детсад № 275 (улица Волгоградская, 12);
– детсад № 276 (улица Олимпийская, 2);
– детсад № 311, корпус 2 (улица Сосновская, 3/2);
– детсад № 316 (улица Транспортная, 28/3);
– частный детсад «Волшебный улей» (улица Черниковская, 56);
– частный детсад «Счастливый Я» (улица Ферина, 1);
– частный детсад «Эвеленок» (улица Архитектурная, 2);
– частный детсад «Академия талантов» (улица Мушникова, 9/6);
– частный детсад «Медвежонок» (улица Тухвата Янаби, 22);
– частный детсад «Игроград» (улица Ферина, 31);
– частный детсад «Умничка» (улица Новоселов, 10).
Кировский район:
– детсад № 1 (улица Новомостовая, 28);
– детсад № 3 (улица Степана Кувыкина, 33/1);
– детсад № 4 (улица Октябрьской революции, 13);
– детсад № 10 (улица Бехтерева, 16/1);
– детсад № 11 (улица Рабкоров, 14/1);
– детсад № 22 (улица Карла Маркса, 9/2);
– детсад № 23 (улица Рабкоров, 3/1);
– детсад № 24 (улица Авроры, 29/1);
– детсад № 31 (улица Авиаторов, 19);
– детсад № 40 (улица Мажита Гафури, 4/1);
– детсад № 50 (улица Степана Кувыкина, 3/1);
– детсад № 51 (улица Загира Исмагилова, 4);
– детсад № 53 (улица Дуванский бульвар, 19);
– детсад № 63 (улица Габдуллы Амантая, 3/1);
– детсад № 144 (улица Коммунистическая, 22/2);
– детсад № 150 (улица Пушкина, 52а);
– детсад № 150 (улица Испытателей, 21);
– детсад № 170 (улица Достоевского, 102);
– детсад № 260 (улица Зои Космодемьянской, 34);
– детсад № 292 (улица Авроры, 13);
– детсад № 303 (улица Мубарякова, 4/2);
– детсад № 304 (улица Мубарякова, 4/3);
– детсад № 317 (улица Кирова, 46/1);
– детсад № 324 (улица Рабкоров, 5/3);
– детсад № 324 (улица Рабкоров, 13);
– частный детсад «Детства планета» (улица Первопроходцев, 10/В);
– частный детсад «Радуга Уфа» (улица Бехтерева, 16);
– частный детсад «Радуга Уфа» (улица Айская, 18, корпус 1);
– частный детсад «Teddy Bear» (улица Менделеева, 60а);
– частный детсад «Лидер Ленд» (улица Муксинова, 2/3);
– частный детсад «Умники и умницы-2» (улица Софьи Перовской 54, офис 8);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Менделеева, 9);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Кирова, 39);
– частный детсад «Супермалыш» (Верхнеторговая площадь, 1);
– частный детсад «Медвежонок» (улица Карла Маркса, 15/2);
– частный детсад «Добрые традиции» (улица Рабкоров, 2/1);
– частный детсад «Дуслык» (улица Загира Исмагилова, 1);
– частный детсад «Sun School» (улица Коммунистическая, 78);
– частный детсад «Sun School» (улица Софьи Перовской, 54);
– частный детсад «Top Kids» (улица Бакалинская, 19);
– частный детсад «Чича» (улица Бакалинская, 25);
– частный детсад «Либэри Бэби-сад» (улица Кувыкина, 5);
– частный детсад «Точка Роста» (улица Заки Валиди, 73);
– частный детсад «Будущий гений» (улица Дуванский бульвар, 21);
– частный детсад «Кубики» (улица Октябрьской Революции, 23а);
– частный детсад «Софи» (улица Габдуллы Амантая, 12/1);
– частный детсад «Жемчужина» (улица Корабельная, 32);
– частный детсад «Жемчужина» (улица Софьи Перовской, 50/3);
– частный детсад «Бэби-клуб» (улица Коммунистическая, 83);
– частный детсад «Класс» (улица Рабкоров 16/1);
– частный детсад «Умка» (Спасский переулок, 8а);
– частный детсад «Детский сад Оранж» (улица Софьи Перовской 13/3);
– частный детсад «Радуга Детства» (улица Менделеева, 114/2);
– частный детсад « Sweet school» (улица Глухариная, 14).
Ленинский район:
– детсад № 7 (улица Союзная, 6);
– детсад № 8 (улица Аксакова, 57а);
– детсад № 14 (улица Мажита Гафури, 21 корпус 1);
– детсад № 25 (улица Лесозаводская, 1);
– детсад № 33 (улица Карла Маркса, 16/1);
– детсад № 37 (улица бульвар Хасанова, 27);
– детсад № 47 (улица Нехаева, 47);
– детсад № 97 (улица Летчиков, 12 корпус 1);
– детсад № 185 (улица Гоголя, 70);
– детсад № 255 (улица Красина, 13/2);
– детсад № 284 (улица Жуковского, 28);
– частный детсад «Лимпопо» (улица Мажита Гафури, 103а);
– частный детсад «СДС» (улица Петра Еремеева, 4);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Гоголя, 63);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Гоголя, 63/1);
– частный детсад «Happy Stars Family Club» (улица Коммунистическая, 16).
Октябрьский район:
– детсад № 28 (улица Максима Рыльского, 26/2);
– ЦО № 29 (улица Сипайловская, 14/2);
– детсад № 32 (улица Юрия Гагарина, 36/3);
– детсад № 34 (улица Шафиева, 29/1);
– детсад № 37 (бульвар Хасанова, 27);
– детсад № 38 (улица Рихарда Зорге, 35, корус 2);
– детсад № 40 (улица Шафиева, 6/1);
– детсад № 61 (улица Юрия Гагарина, 12/5);
– детсад № 65 (улица Академика Королева, 18/1);
– детсад № 69 (улица Юрия Гагарина 46/5);
– детсад № 78 (улица Максима Рыльского, 13/2);
– ФМЛ № 93 (улица Российская, 86/2);
– детсад № 99 (улица Юрия Гагарина, 52/2);
– детсад № 111 (улица Российская, 94, корпус 1);
– детсад № 113 (проспект Октября, 108/1);
– ЦО № 114 (улица Российская, 151/1);
– детсад № 120 (Бульвар Молодежный, 7/1);
– детсад № 121 (улица Ростовская, 17);
– детсад № 122 (улица Жукова, 4, корпус 3);
– детсад № 130 (улица Комсомольская, 138/1);
– школа № 147 (бульвар Хасанова, 4);
– ЦО № 159 (улица Жукова, 20/1);
– детсад № 198 (проспект Октября, 61/3);
– детсад № 208 (улица Рихарда Зорге, 48/3);
– детсад № 218 (улица Шафиева, 24);
– детсад № 233 (улица Рихарда Зорге, 43/2);
– детсад № 238 (улица Парковая, 6);
– детсад № 248 (улица Менделеева, 213/1);
– детсад № 254 (улица Лесной проезд, 14/3);
– детсад № 257 (улица проспект Октября, 78/1);
– детсад № 259 (улица Менделеева, 217/1);
– детсад № 268 (улица Менделеева, 199/1);
– детсад № 291 (улица Менделеева, 199/2);
– детсад № 301 (улица Баязита Бикбая, 18/1);
– детсад № 308 (улица Баязита Бикбая, 30/1);
– детсад № 309 (улица Максима Рыльского, 14/2);
– детсад № 310 (улица Максима Рыльского, 5/1);
– детсад № 322 (бульвар Тюлькина, 4);
– детсад № 323 (улица Российская, 41/4);
– детсад № 325 (улица Максима Рыльского, 10/2);
– детсад № 332 (улица Максима Рыльского, 4/1);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Российская, 171/1);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Гагарина, 26/1);
– частный детсад «Медвежонок» (улица Набережная, 71);
– частный детсад «Страна Солнца» (улица Рихарда Зорге, 70/2);
– частный детсад «Клевер» (улица Набережная реки Уфы, 41/2);
– частный детсад «Бамбини Уфа» (улица Жукова, 3/1);
– частный детсад «Мир детства» (улица Рихарда Зорге, 63, корпус 6);
– частный детсад «Clap-Clap Club» (улица Баязита Бикбая, 44);
– частный детсад «Жемчужинка» (улица Российская,104/1);
– частный детсад «Педагогика сердца» (улица Маршала Жукова, 3/4);
– частный детсад «Sweetschool» (улица Рихарда Зорге, 75а);
– частный детсад «Начало» (проспект Октября, 84/4).
Орджоникидзевский район:
– детсад № 5 (улица Герцена, 26);
– детсад № 5 (улица Герцена, 14);
– детсад № 17 (улица Мира, 21);
– детсад № 26 (улица Кольцевая, 110);
– детсад № 29 (улица Первомайская, 6б);
– детсад № 48 (улица Мира, 4/1);
– детсад № 54 (проспект Октября, 87/1);
– детсад № 68 (улица Шота Руставелли, 27/4);
– детсад № 80 (улица Ульяновых, 47а);
– детсад № 92 (улица Ладыгина, 7/1);
– детсад № 139 (улица Первомайская, 3);
– детсад № 161 (улица Кузнецова, 2);
– детсад № 162 (улица Победы, 31, корпус 1);
– детсад № 164 (улица Мира, 20);
– детсад № 165 (проспект Октября, 129/2);
– детсад № 171 (улица Кольцевая, 28);
– детсад № 173 (улица Блюхера, 48);
– детсад № 182 (проспект Октября, 97/1);
– детсад № 186 (улица Свободы, 55а);
– детсад № 193 (улица Кремлевская, 61/4);
– детсад № 217 (улица Богдана Хмельницкого, 126/1);
– детсад № 221 (проспект Октября, 115/3);
– детсад № 227 (проспект Октября, 131/1а);
– детсад № 253 (улица Российская, 1/1);
– детсад № 279 (улица Мира, 16);
– детсад № 280 (улица Кольцевая, 203);
– детсад № 296 (улица Богдана Хмельницкого, 135/1);
– детсад № 306 (улица Борисоглебская, 24/1);
– частный детсад «Игроград» (улица Горького, 54);
– частный детсад «Солнышко» (улица Ладыгина, 11);
– частный детсад «Класс!» (улица Российская, 15);
– частный детсад «Полосатый кот» (проспект Октября, 174/2);
– частный детсад «Funs Cool» (улица Адмирала Макарова, 20);
– частный детсад «Sun School» (проспект Октября, 107б);
– частный детсад «Веста» (улица Калинина, 7);
– частный детсад «Беби клуб» (проспект Октября, 107б);
– частный детсад «Медвежонок» (улица Блюхера, 3, корпус 8);
– частный детсад «Мери Поппинс» (улица Российская, 20).
– частный детсад «Ор Авнер» (улица Блюхера, 1/1).
Советский район:
– ЦО № 15 (улица Заводская, 8/1);
– детсад № 30 (улица Степана Халтурина, 47/1);
– детсад № 84 (улица Братьев Кадомцевых, 9);
– детсад № 100 (улица Айская, 70);
– детсад № 105 (улица Бакалинская, 68/6);
– детсад № 127 (улица Железняцкая, 35);
– детсад № 129 (улица Революционная, 90/2);
– детсад № 149 (переулок Пархоменко, 94/1);
– детсад № 166 (улица Комсомольская, 81/1);
– детсад № 167 (бульвар Ибрагимова, 49/3);
– детсад № 191 (улица Галле, 5);
– детсад № 194 (улица 8 Марта, 7/1);
– детсад № 209 (улица Рихарда Зорге, 34/4);
– детсад № 212 (улица Рихарда Зорге, 28/4);
– детсад № 214 (проспект Октября, 45/3);
– детсад № 225 (улица Рихарда Зорге, 14/1);
– детсад № 226 (улица Кирова, 97/2);
– детсад № 228 (улица Степана Халтурина, 44/1);
– детсад № 234 (улица Рихарда Зорге, 40/3);
– детсад № 235 (улица Акназарова, 17а);
– детсад № 237 (улица Степана Халтурина, 45/1);
– детсад № 239 (проспект Октября, 27/1);
– детсад № 240 (улица Революционная, 169/3);
– детсад № 244 (улица Красноводская, 11);
– детсад № 251 (улица Степана Злобина, 42/2);
– детсад № 278 (улица Революционная, 82/1);
– детсад № 281 (улица Ленина, 148/1);
– детсад № 282 (улица Хадии Давлетшиной, 32);
– детсад № 300 (улица Комсомольская, 31/2);
– детсад № 312 (улица Запотоцкого, 8/1);
– детсад № 326 (улица Губайдуллина, 29);
– частный детсад «Яблочко» (улица Цюрупы, 130);
– частный детсад «Педагогика сердца» (переулок Пархоменко, 7);
– частный детсад «Солнечный круг» (переулок Пархоменко, 7);
– частный детсад «Алиса» (улица Достоевского, 139/1);
– частный детсад «Зеленая рощица» (улица Менделеева, 150/5);
– частный детсад «Умный детский сад» (улица Бакалинская, 64/2);
– частный детсад «Бэби-клуб» (улица Джалиля Киекбаева, 4);
– частный детсад «Альфа» (улица Мингажева, 125/1);
– частный детсад «Я – гений» (бульвар Ибрагимова, 41);
– частный детсад «Sun School» (улица Бакалинская, 64/3);
– частный детсад «Глобус-Кидс» (улица Менделеева, 150/4);
– частный детсад «Детская страна» (бульвар Хадии Давлетшиной, 9);
– частный детсад «Детки – конфетки» (улица Запотоцкого, 12);
– частный детсад «Бэби Босс» (улица Обская, 7);
– частный детсад «Начало» (бульвар Хадии Давлетшиной, 6).
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